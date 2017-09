OM : L’atout spécial qui pourrait sauver Sanson à Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

Avec le changement tactique opéré dernièrement par Rudi Garcia à l’OM, les victoires sont revenues, tout comme la stabilité de l’équipe.

Deux milieux défensifs au profil physique permettent de donner plus de sécurité à la défense, et plus de liberté aux joueurs offensifs. Cela fait toutefois des victimes de choix, puisque Maxime Lopez et Morgan Sanson ne sont plus considérés comme des titulaires en puissance à l’heure actuelle. Un coup dur pour l’ancien montpelliérain, qui avait su se montrer à son avantage après son arrivée, mais fait les frais du recentrage de Dimitri Payet en 10. Pourtant, le jeune milieu de terrain pourrait bien sur le long terme, se voir offrir une nouvelle vie en tant que joueur de couloir, notamment grâce à l’un de ses atouts bien connus, son endurance assez extraordinaire qui lui permet d’enchainer les efforts sans jamais sourciller.

« Il a une VMA (vitesse maximale aérobie) et un volume de jeu énormes, contrairement à un Lopez par exemple. C'est un vrai relayeur qui peut énormément apporter à l'OM, y compris sur un côté. Personnellement, je le mettrais à gauche à la place d'Ocampos », a expliqué au Phocéen Jacques Bayle, qui a notamment suivi les débuts de Sanson à Montpellier en tant qu’adjoint de Rolland Courbis. Un défi de premier ordre pour le joueur marseillais, qui va bien devoir diversifier sa palette s’il ne veut pas se contenter de jouer les seconds rôles cette saison.