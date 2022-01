OM : L’Atlético ignoré, Kamara éveille les soupçons

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

En fin de contrat à l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara ne manque pas de sollicitations cet hiver. Le milieu défensif a notamment reçu une proposition de l’Atlético Madrid. Une approche ignorée par le minot. Du coup, sa réaction suscite des doutes sur ses réelles intentions.

A deux jours de la fermeture du marché des transferts, Boubacar Kamara semble parti pour honorer ses derniers mois de contrat à l’Olympique de Marseille. De grosses écuries européennes comme Manchester United, la Roma ou le Milan AC seraient intéressées par son profil. Mais le milieu de terrain ou défenseur central n’a pas l’air pressé de partir cet hiver. La preuve avec l’approche de l’Atlético Madrid.

L'Atlético doublement recalé

Comme l’indiquait le quotidien espagnol Marca, l’Atlético Madrid est venu tenter sa chance avec une offre de transfert à 5 millions d’euros. L’Olympique de Marseille aurait refusé la proposition en espérant récolter le double. Mais ce n’est pas le plus étonnant. A en croire le journaliste de Canal+ Philippe Carayon, c’est la réaction de Boubacar Kamara qui interpelle. En effet, le minot serait resté totalement indifférent face aux avances de l’Atlético Madrid. On parle quand même d’un cador européen, c’est-à-dire du champion d’Espagne la saison dernière et dont l’entraîneur Diego Simeone est une référence mondiale.

Du coup, notre confrère se demande si l’indifférence de Boubacar Kamara ne cache pas une décision actée. Le Marseillais aurait-il déjà une idée claire pour son avenir ? Un club se serait-il déjà assuré sa signature pour l’été prochain ? Rien n’est à exclure dans ce dossier, surtout après sa manière de recaler l’Atlético Madrid. On peut juste affirmer avec quasi certitude que le natif de Marseille ne prolongera pas son contrat. Les tensions avec la direction restent d’actualité, et ce depuis que ses dirigeants avaient tenté de le pousser vers la sortie l’été dernier.