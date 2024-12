OM ‍: 60 millions d'euros dans le vent, Longoria assume à 100 %

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Comme avec Vitinha, l'OM a réalisé un très gros investissement en faisant venir Mason Greenwood cet été. Et comme avec le Portugais, il n'y aura sauf miracle aucune opération positive sur le plan financier.

Pablo Longoria, qui adore tenter de gros coups sur le marché des transferts, a tout de même réussi à frapper fort cet été. Le recrutement de Mason Greenwood a surpris tout le monde, tant l’ancienne pépite de Manchester United intéressait du beau monde après sa saison réussie à Getafe. Mais le discours des dirigeants de l’OM a fait la différence, et l’Anglais a posé ses valises sur le Vieux Port. Avec un certain succès sur le plan comptable, même si les supporters attendent encore plus de lui dans les gros matchs pour aider son équipe à franchir un cap.

Toujours est-il que la réussite sportive de Greenwood à Marseille a confirmé que la carrière de celui que l’Angleterre a rejeté après des violences physiques et sexuelles sur sa petite amie devenue depuis sa femme, avait de nouveau décollé. Résultat, le média anglais Team Talk affirme que la cote de l’éphémère international anglais est montée en flèche. Elle serait désormais proche de 60 millions d’euros. Il faut dire que ce sont des clubs comme le FC Barcelone et le Real Madrid qui le surveillent de près. De quoi provoquer une très belle opération comptable pour l’OM ? Pas du tout.

MU touchera l'argent au premier euro, et ça change tout

Pour convaincre Manchester United de lâcher son ailier, Pablo Longoria a mis 26 millions d’euros sur la table, et devra verser 5 millions d’euros supplémentaires en fonction des performances sportives de Greenwood. Soit un montant potentiel de 31 millions d’euros. Et en cas de revente à hauteur de 60 millions d’euros, l’OM s’est engagé à verser 50 % des revenus du transfert à Manchester United. Une somme qui débute dès le premier euro reçu, confirment L’Equipe et Fabrizio Romano. Soit dans ce cas 30 ME dans la poche des Red Devils, et une opération finale qui serait même potentiellement déficitaire pour l’OM, qui risque de débourser plus qu’il n’a reçu pour Greenwood.

Pas de quoi surprendre Pablo Longoria, qui se doutait bien que ce genre de deal n’allait pas représenter une bonne opération financière, mais un renfort sportif de poids. Et sans cela, il aurait été difficile pour l’OM de récupérer un tel joueur. Néanmoins, nul doute que MU suit de près les performances de Greenwood à Marseille, et se frotte les mains de récupérer un joli pactole l’été prochain si les choses continuent ainsi. Pour Frank McCourt, le mythe de la grosse vente qui renfloue les caisses du club va encore devoir attendre.