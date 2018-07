OM : L'agent de Meyer et Luiz Gustavo apporte de bonnes nouvelles

Dans : OM, Mercato.

Laissé libre par Schalke 04 cet été, Max Meyer (22 ans) ne manque pas de prétendants sur le marché des transferts.

Comme le RB Leipzig, l’Atlético Madrid ou le Borussia Dortmund, l’Olympique de Marseille se verrait bien profiter de cette occasion. Le club de Ligue 1 en a les moyens puisque contrairement à ce qui était annoncé, le milieu allemand ne réclame pas une fortune en guise de salaire. « Ce sont des idioties », a démenti son agent Roger Wittmann pour Le Phocéen, lui qui prend le finaliste de l’Europa League au sérieux.

« On sait ce que représente l'OM, mais on connaît également tous les clubs à travers le monde qui aimeraient travailler avec Max, donc, à l'heure où je vous parle, tout reste ouvert pour lui. Je peux simplement vous dire que Marseille est un top club européen et que nous le considérons comme tel », a assuré l’agent qui gère aussi les intérêts de Luiz Gustavo (30 ans).

« L’histoire d’amour » devrait continuer

En parlant du Brésilien, Marseille n’a pas à s’inquiéter malgré l’approche du FC Séville. « On ne peut rien promettre en football, mais entre Luiz et l'OM, c'est une vraie histoire d'amour, a réagi Roger Wittmann. La situation est idéale, alors, pourquoi changer ? Tout le monde rêve de le faire signer, mais il est très heureux à Marseille. » Comme l’ailier Florian Thauvin, le milieu défensif est l’un des piliers du projet olympien.