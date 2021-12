OM : Kamara vendu en janvier, le prix dévoilé !

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

En fin de contrat en juin prochain avec l'OM, Boubacar Kamara ne semble pas parti pour s'éterniser sur la Canebière. Son départ est même acté pour les prochains jours puisque Manchester United et Ralf Rangnick veulent le jeune international espoir français.

Le minot Boubacar Kamara va prendre son envol et quitter son cocon marseillais. Une perspective d'autant plus réaliste que l'OM n'a jamais réussi à prolonger son contrat qui court jusqu'en juin 2022. Le jeune joueur de 22 ans, qui a débuté avec l'OM en 2017, ne restera pas plus longtemps avec son club formateur. La dernière interrogation est de savoir si son départ apportera de l'argent à l'OM ou si Boubacar Kamara va suivre les traces de Mathieu Flamini et partir gratuit. Une chose que Kamara a toujours dit vouloir éviter. Le mois de janvier sera donc capital pour un transfert du prometteur milieu marseillais, une opération qui est en bonne voie grâce à un acheteur anglais motivé.

Kamara à Manchester United pour 10 millions

En effet, Manchester United est très proche de finaliser le transfert de Boubacar Kamara. Les Red Devils sont entrés en négociations avancées avec l'OM pour acquérir le milieu olympien. Le club mancunien a trouvé un accord pour Kamara sur un montant autour des 10 millions de livres, soit un peu plus de 11 millions d'euros.

Un prix modeste pour ce jeune talent mais logique étant donné les six petits mois de contrat restants pour Kamara à Marseille. Le joueur marseillais plaît beaucoup au nouveau manager des Red Devils, Ralf Rangnick. L'Allemand est connu pour savoir dénicher et faire progresser de jeunes talents, comme ce fut le cas au RB Leipzig. Kamara, lui, pourrait s'exprimer au milieu ou en défense grâce à sa polyvalence dans une équipe pas sereine à ces postes clés.