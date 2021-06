OM : Kamara, son prix dégringole et Marseille s’affole

Dans : OM.

Meilleur joueur de l’OM cette saison, Boubacar Kamara représente la plus grosse valeur marchande de l’effectif marseillais dans l’optique du mercato.

Aux yeux des supporters de l’Olympique de Marseille, il est impensable qu’un joueur aussi talentueux soit vendu pour moins de 40 ME lors du prochain mercato. Il sera pourtant impossible pour Pablo Longoria de tirer un tel prix de la vente de Boubacar Kamara, en fin de contrat dans un an. Et pour preuve, le Corriere dello Sport affirme dans son édition du jour que l’AC Milan craque littéralement pour le milieu défensif marseillais. Mais alors que les dirigeants phocéens ont informé leurs homologues italiens que le tarif de Boubacar Kamara avait été fixé à 25 ME, le club lombard a pris peur, refusant de s’aligner sur un tel tarif qui paraît pourtant déjà trop bas pour les supporters.

De toute évidence, la valeur marchande de Boubacar Kamara a dégringolé en raison de sa situation contractuelle. Libre dans un an, il ne vaut plus les 30 à 40 ME qu’il valait il y a un ou deux ans. Et pour Mathieu Grégoire, correspondant du journal L’Equipe à Marseille, il serait déjà miraculeux que Pablo Longoria trouve un acheteur à 25 ME. « Ce sera probablement pour moins (ndlr : son transfert) » a publié le journaliste. Reste maintenant à voir si les Rossoneri reviendront à la charge pour tenter de recruter Boubacar Kamara, dont le profil plaît également à Chelsea. Du côté de Pablo Longoria et de l’état-major de l’OM, on misera peut-être davantage sur une vente de « Bouba » en Premier League afin de gonfler son prix et espérer en tirer la somme la plus rondelette. Outre le milieu défensif marseillais, Duje Caleta-Car plaît en Angleterre et devrait lui être vendu pour plus de 20 ME, son contrat avec Marseille courant jusqu’en 2023.