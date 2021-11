OM : Kamara sanctionné par Sampaoli, il répond

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec l’OM au mois de juin prochain, Boubacar Kamara a refusé plusieurs offres de prolongation soumises par Pablo Longoria.

La situation se tend au fil que les semaines passent entre l’Olympique de Marseille et Boubacar Kamara. Et pour cause, le milieu défensif formé en Provence arrive en fin de contrat et pour l’instant, les signaux sont au rouge en ce qui concerne sa prolongation. Selon les informations livrées dimanche soir par Foot Mercato, le président marseillais Pablo Longoria a pourtant transmis quatre offres à l’entourage de Boubacar Kamara, mais ce dernier se donne le temps de la réflexion afin d’effectuer le meilleur choix pour la suite de sa carrière. Cette situation contractuelle a-t-elle une influence sur les choix de Jorge Sampaoli, qui a laissé Boubacar Kamara sur le banc contre Troyes dimanche soir au Vélodrome ?

Ça devrait pas exister de voir notre minot Bouba Kamara sur le banc, en temps normal et vu ce qu'il apporte.



Vraiment déçu de cette situation, sans pour autant juger le club ou le joueur...



Une solution svp, ça peut pas finir comme ça, Kamara c'est la famille. 💙 pic.twitter.com/hbTNoZQo9n — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) November 28, 2021

Interrogé à ce sujet après la courte mais précieuse victoire de l’OM contre les Aubois (1-0), le technicien argentin a clairement répondu. « C’est une décision purement sportive de mon côté qui est liée au besoin de faire tourner suite au déplacement en Turquie. C’était un voyage qui était très long. J’avais besoin de changement dans les joueurs au milieu de terrain. Tout ce qui concerne son contrat ne concerne que lui et le club » a promis Jorge Sampaoli, lequel affirme ne pas tenir compte des différents contractuels entre Boubacar Kamara et le club au moment d’effectuer ses compositions d’équipe. Par ailleurs, Jorge Sampaoli s’est exprimé en conférence de presse sur le grand retour de Dimitri Payet une semaine après les incidents du match entre l’OL et l’OM au Groupama Stadium de Lyon.

Sampaoli ravi du retour de Payet

« On est très heureux du retour de Dimitri. On est heureux qu’il se retrouve à son meilleur niveau. C’est un joueur qui a un immense talent. C’est un leader footballistique pour nous. Il nous est très utile sur ce chemin de la victoire. On espère surtout, à l’avenir, qu’il n’y aura plus d’agression sur lui, car sinon ceux qui sortent vainqueurs de ces moments là ce sont les gens qui agressent les meilleurs joueurs et c’est quelque chose de très triste pour le football » a indiqué Jorge Sampaoli au sujet de son capitaine, auteur d’une passe décisive splendide pour Pol Lirola à un quart d’heure de la fin du match bien terne face à Troyes dimanche soir au Vélodrome. Un succès laborieux mais capital pour l’OM, qui revient à égalité avec Nice et à deux points de Rennes avec un match de plus à jouer au compteur.