OM : Kamara et Longoria, le clash n’est pas loin

Par Corentin Facy

Malgré une belle offre de l’OM, transmise il y a quelques semaines, Boubacar Kamara n’est toujours pas enclin à prolonger à Marseille.

Le feuilleton Boubacar Kamara commence doucement mais surement à polluer l’actualité de l’Olympique de Marseille. Et pour cause, Pablo Longoria s’arrache les cheveux à l’idée de perdre le milieu de terrain français pour zéro euro à la fin de la saison. Ce scénario a pourtant de grandes chances de voir le jour, Boubacar Kamara étant en fin de contrat au mois de juin prochain. Il y a quelques semaines, l’OM a soumis une offre XXL au clan Kamara en lui proposant de devenir le plus gros salaire de l’effectif marseillais. Cette proposition n’a cependant pas été acceptée par les agents de Boubacar Kamara, qui envisagent plus que jamais un départ à la fin de la saison. Une tendance qui se confirme selon les informations de Foot Mercato…

Barcelone, Chelsea et le Bayern à fond sur Kamara

Le média affirme que si Boubacar Kamara n’a aucunement l’intention de quitter l’Olympique de Marseille au mois de janvier, il n’est pas pour autant motivé à l’idée de prolonger son bail dans la cité phocéenne. Et pour cause, le site spécialisé croit savoir que Boubacar Kamara entretient des relations glaciales avec le président marseillais Pablo Longoria, sans que l’on sache pourquoi. La situation de Boubacar Kamara a en tout cas mis en alerte les plus gros clubs européens dans l’optique d’une potentielle arrivée libre en juin prochain. En effet, Chelsea, le Bayern Munich et le FC Barcelone sont d’ores et déjà passés aux choses concrètes en prenant contact avec l’agent de Boubacar Kamara. Plus que jamais, un départ pour zéro euro vers un grand club européen se précise pour le milieu défensif de l’OM, taulier de Jorge Sampaoli cette saison. Un départ qui, s’il se confirme dans de telles conditions, laissera un goût amer à Pablo Longoria mais aussi et surtout aux supporters marseillais.