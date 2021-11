OM : Kamara en flop, une stat terrible pour Marseille en Europe

Dans : OM.

Par La Rédaction

Malgré un doublé d’Arkadiusz Milik, l’Olympique de Marseille a été éliminé de l’Europa League avant même la dernière journée, à cause d’une lourde défaite à Galatasaray (2-4)...

Le club phocéen n’est pas prêt d’oublier ce déplacement au Nef Stadyumu. En quête d’une victoire pour rester dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale de la C3, Marseille a complètement sombré à Istanbul. Devant un public turc agité, les hommes de Jorge Sampaoli n’ont pas réussi à répondre présent contre Galatasaray. Car malgré un doublé de Milik (70e, 86e), Marseille a encaissé quatre buts par l’intermédiaire de Cicaldau (12e), de Feghouli (64e) ou de Babel (83e). En subissant cette première défaite de la saison sur la scène européenne, après quatre matchs nuls de suite, l’OM a donc dit adieu à l’Europa League. Troisième du Groupe E et relégué à quatre points de la Lazio Rome à une journée de la fin, l’OM disputera donc sa place pour les 16es de finale de la Conférence League contre le Lokomotiv Moscou, le 9 décembre prochain au Vélodrome. Un nouvel échec en Coupe d’Europe pour Marseille, qui n’a gagné qu'un seul de ses 19 derniers matchs européens.

« Il va falloir réagir par des victoires »

De quoi rendre triste Bamba Dieng. « On a mal entamé le match, on a eu des occasions, mais on n'a pas réussi à terminer nos actions. Il va falloir travailler là-dessus, il faut faire mieux dès le prochain match. Si cette élimination peut entamer le mental de l'équipe ? Non, même pas. On reste solide et concentré sur les autres matchs, il va falloir réagir par des victoires », a lancé, sur RMC Sport, l’attaquant sénégalais, qui sait que l’OM a des regrets après cette sortie de route en Europa. Une déception validée par les suiveurs du club phocéen sur Twitter.

C'est une vrai grosse déception que cette élimination de l'OM. Cette Europa League, ces jeudis soirs s'annonçaient assez palpitants avec potentiellement 3 clubs français. La réaction dans un stade à huis-clos sera attendue. — Thomas Bonnavent (@TBonnavent) November 25, 2021

C’est une grosse déception cette élimination de l’OM surtout par rapport aux intentions sur les 5 matchs mais ils ont été rattrapé par un gros manque d’efficacité dans les deux surfaces. Entre les cadeaux derrières et ce que tu vendanges devant, la balance est trop négative. — 𝚆𝚊𝚕𝚒𝚍 𝙰𝚌𝚑𝚎𝚛𝚌𝚑𝚘𝚞𝚛 (@walidacherchour) November 25, 2021

Cette lourde défaite doit être un tournant dans l’étape du projet Sampaoli. Sans envisager un naufrage aussi important, la dynamique en terme de jeu et résultats n’était pas bonne et amène ça.Cette élimination doit maintenant provoquer du changement et bousculer des statuts — Elton Mokolo (@EltoMok) November 25, 2021

Après cette défaite à Galatasaray, plusieurs joueurs marseillais ont été pointés du doigt, et notamment les défenseurs. Il faut dire que certains Olympiens n’ont pas vraiment brillé en Turquie. Si Caleta-Car a marqué contre son camp, Kamara et Saliba ont tous les deux été l’auteur d’une bourde ayant débouché sur un but… En début de match, le Français a effectivement plombé son équipe en loupant sa relance. Une erreur qui a abouti à l’ouverture du score de Galatasaray et à la chute de son OM. Sur les réseaux sociaux, le minot marseillais a en tout cas reçu une vague de critiques, au moment où son avenir dans son club formateur est remis en cause...

Le début de match de Kamara est catastrophique — Glophar (@Glophar) November 25, 2021

Mais au final, c’est peut-être l’absence de Dimitri Payet, suspendu pour cette rencontre en Turquie, qui a provoqué la chute de l’OM en C3 ce jeudi soir. C’est en tout cas l’avis de certains suiveurs de l’OM, pour qui Marseille est trop dépendant de son meneur de jeu, touché mentalement et physiquement depuis dimanche et les incidents de l’Olympico.

En ce moment, l'OM sans Payet est une équipe ordinaire. Si le plan de jeu de Sampaoli se résume à Payet et rien d'autre, n'importe quel coach de Ligue 1 faisait l'affaire... #GALOM — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) November 25, 2021

Deux victoires en douze matchs pour l'#OM et #Payet qui sauve (seul) la patrie depuis septembre: les faits. Le reste: la com', l'habillage, tout ce qu'on veut et là il faut reconnaître que c'est fort. Mais bon. #sampaoli #GALOM #GalatasarayOm #GalaOM — Grégory Schneider (@SchneiderGrgory) November 25, 2021

Avec ou sans lui, l’OM devra réagir face à Troyes dimanche prochain, pour se remettre dans le droit chemin en L1, et ainsi oublier cette déception européenne.