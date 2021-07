OM : Kamara à Monaco, la grosse embrouille du mercato

Dans : OM.

L’OM, qui a bouclé les signatures de Gerson et de Mattéo Guendouzi, ne s’opposera pas au départ de Boubacar Kamara lors de ce mercato estival.

Et pour cause, le minot formé à l’Olympique de Marseille n’a plus qu’un an de contrat au compteur, et refuse pour le moment de prolonger. En toute logique, Pablo Longoria n’hésitera pas à vendre son international espoirs français en cas d’offre satisfaisante, même si l’Espagnol a prévenu en conférence de presse que l’OM ne vendrait aucun joueur « en-dessous de sa valeur sur le marché ». Pour l’heure, Kamara a des touches en Angleterre ainsi qu’en Italie, mais aucune grosse proposition n’est encore arrivée sur le bureau de Pablo Longoria. Et si l’offre tant attendue arrivait finalement… de Ligue 1 ? Le scénario n’est pas impossible selon l’insider monégasque @AlexisMrl9.

Boubacar Kamara est proche de Monaco, négociations en cours, le joueur est ok pour venir. — AlexM🇲🇨 (@AlexisMrl9) July 11, 2021

« Boubacar Kamara est proche de Monaco, négociations en cours, le joueur est ok pour venir. Pour être plus précis, Marseille demande 30 ME à un club concurrent, il veut être sûr d’être titulaire, club tremplin sur 2 ans, l’idée lui plaît après c’est au stade des négociations rien de fait. Mais info sûre, ceux qui me connaissent le savent » a publié l’informateur monégasque, suivi par plus de 5.000 passionnés de l’AS Monaco. Il est néanmoins difficile de connaître la fiabilité de cette information car dans le même temps, @treize013, spécialiste du centre de formation de l’Olympique de Marseille, dément un potentiel transfert de Boubacar Kamara sur le Rocher. « C’est faux. Il n’y a rien du tout (à l’instant T) pour Kamara à Monaco. Il y a peut-être un intérêt du fait que Paul Mitchell (ndlr : directeur sportif de Monaco) suit Boubacar Kamara depuis des années maintenant, mais à l’instant T, il y a aucune négociation entre l’ASM et l’OM ». Voilà en tout cas qui ne manquera pas d’animer les débats entre Marseillais et Monégasques sur les réseaux sociaux…