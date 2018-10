OM : Jouer avec deux cadors, c'est merci qui ? Merci l'OM

Dans : OM, Ligue 1.

Révélé grâce à Rudi Garcia, qui lui a rapidement fait confiance dès qu'il a pris les commandes de l'Olympique de Marseille, Maxime Lopez a un peu plus de mal à briller ces derniers temps, alors que certains lui annonçaient un avenir radieux. Mais s'il sait bien qu'il peut largement mieux faire, le jeune joueur de l'OM avoue que grâce au club phocéen il a la chance d'évoluer avec des joueurs de top-niveau, ce qui va forcément lui profiter.

Et sur le site officiel de l'Olympique de Marseille, Maxime Lopez n'hésite pas à dévoiler les deux coéquipiers qui vont le tirer vers le haut. « Kevin Strootman et Luiz Gustavo, ce sont des joueurs d’expérience qui ont un vécu, une grande carrière. Je suis chanceux, j’ai 20 ans, et jouer avec des joueurs comme ça, c’est une chance parce que j’apprends tous les jours. Je discute avec Luiz, il me conseille. Je suis déjà assez proche de Kévin avec qui je discute énormément. Je ne peux qu’apprendre avec ces joueurs », avoue le milieu de terrain de 20 ans, déterminé à s'inspirer de ces deux coéquipiers très expérimentés. Difficile de lui donner tort.