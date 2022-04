OM : Jorge Sampaoli n'aide pas vraiment son équipe

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Son jeu est loué mais son tempérament est souvent souligné aussi, positivement ou pas. Jorge Sampaoli est intenable sur un banc de touche, mettant beaucoup d'énergie dans ses gestes mais, de son aveu même, cela peut desservir l'OM.

Dans un stade Vélodrome bouillant jeudi soir, Jorge Sampaoli était tout aussi chaud que l'environnement du match face au PAOK. L'entraîneur argentin de l'OM n'a pas manqué d'haranguer son équipe mais aussi d'invectiver le quatuor arbitral pour les décisions prises pendant la rencontre. Une nervosité qui a pu se transmettre sur son équipe. L'OM a récolté cinq cartons jaunes et un rouge pour Gerson qui manquera le match retour. Boubacar Kamara sera lui aussi absent en Grèce à cause du carton jaune pris en fin de match. Cela a terni la bonne prestation marseillaise et Jorge Sampaoli n'y est peut-être pas étranger.

Sampaoli rend les arbitres plus sévères

Car, au-delà des suspensions, l'OM a été globalement plus sévèrement sanctionné par l'arbitre contre le PAOK. Malgré le fait que l'OM ait dominé et plus souvent attaqué, les Marseillais ont pris bien plus de cartons jaunes que leurs adversaires grecs (5 contre 2). Doit-on ce paradoxe au hasard ? Non pour Jorge Sampaoli qui pense que les officiels font payer à ses joueurs son comportement sur le bord du terrain.

💬 Jorge Sampaoli 🇦🇷 (#OM) : « Je trouve qu'une équipe comme la mienne, qui propose autant de jeu, reçoit trop de cartons jaunes (Gerson à la 76’ et 90’, Dieng à la 90’ et Kamara à la 90’) par rapport à ce qu'elle mérite. » 🎙 pic.twitter.com/tk1t5HsSZY — Treize013 (@treize013) April 8, 2022

C'est en tout cas l'hypothèse qu'il a suggéré en conférence de presse. « C'est possible que mes émotions soient exagérées et n'aident pas l'équipe face à l'arbitrage. Même si je suis un peu âgé, il faudrait que je change. Mais une équipe comme l'OM, qui attaque à tous les matchs, face à une équipe comme le PAOK qui défend, se retrouver à 5 cartons contre un… L'équipe, pas moi, se comporte bien », a t-il indiqué. Un peu de mauvaise foi et de frustration pour le technicien argentin. Toutefois, il n'échangera sûrement pas son comportement sur le terrain avec celui qu'il a en dehors et qui est plus calme et réservé.