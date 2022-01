OM : Jordan Amavi fonce vers Nice, Marseille fait de la place

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

A l’heure où l’Olympique de Marseille se renseigne pour faire venir un latéral gauche, Jordan Amavi a bien compris le message et se dirige vers la sortie.

Très peu utilisé par Jorge Sampaoli, l’ancien niçois est parti pour rejoindre le Gym à nouveau. Les deux clubs sont proche d’un accord pour un prêt assurent Foot Mercato et RMC. Une solution qui conviendrait à toutes les parties, et permettrait à l’OM d’alléger sa masse salariale avec un joueur en qui Jorge Sampaoli n’a pas confiance. L’occasion pourrait ensuite être belle pour l’OM de se renforcer à ce poste. Récemment, l’intérêt pour Sead Kolosinac a filtré et le joueur d’Arsenal pourrait représenter l’apport tant voulu par les dirigeants olympiens. Le Bosnien pourrait en tout cas représenter le joli coup du mercato à l’OM, même s’il faudra digérer son salaire aux normes de la Premier League également.