OM ‍: Jean-Louis Gasset, son plus grand fan prend la parole

Par Hadrien Rivayrand

L'OM va mieux depuis l'arrivée sur son banc de Jean-Louis Gasset. L'ancien entraineur adjoint du PSG rassure pas mal de supporters sur la Canebière.

Jean-Louis Gasset a vite redressé les choses à l'OM. Le club phocéen était en perdition sous les ordres de Gennaro Gattuso. L'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire, qui connait bien le club et le contexte marseillais, a su trouver la bonne formule pour enchainer les victoires. S'il reste encore pas mal de chemin pour remonter la pente de manière durable, la confiance est de retour sur la Canebière. Les fans et observateurs de l'OM reprennent du plaisir, tout comme certains joueurs qui étaient en panne de confiance. A Clermont, Leonardo Balerdi ou encore Azzedine Ounahi ont en effet convaincu, ce qui n'a pas échappé à Moussa Maaskri.

Gasset, les fans de l'OM adorent ça

🎥 Revivez #CF63OM 𝗮𝘂 𝗽𝗹𝘂𝘀 𝗽𝗿𝗲̀𝘀 𝗱𝗲𝘀 𝗮𝗰𝘁𝗲𝘂𝗿𝘀 de la rencontre avec le 𝙋𝙇𝘼𝙔𝙀𝙍𝙎 𝘾𝘼𝙈 by Cébé 🕶️ pic.twitter.com/zdbPyZr6pc — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 5, 2024

Lors d'un passage dans Football Club de Marseille, l'acteur fan de l'OM a fait un premier bilan de son équipe de coeur version Gasset. Et il félicite l'ancien de Bordeaux : « Je suis un inconditionnel, j’aime beaucoup Gasset. J’aime beaucoup la personne et je sais ce qu’il diffuse. C’est un mec qui parle français, il n’y a pas de problème de communication, c’est important d’avoir un entraineur qui comprend ce que tu dis, qui communique avec toi. Il connait le club, il connait la région, c’était le choix qu’il fallait faire. Je pense que cela joue sur les performance des joueurs. Regardez le match que fait Balerdi face à Clermont, il y a plein de joueurs qu’on a senti un cran au dessus, Ounahi aussi un peu plus investi. C’est une bonne chose, il a peut être fallu 4 entraineurs pour y arriver… tant que l’on y arrive ». L'OM aura une fin de semaine chargée en émotion avec les réceptions de Villarreal en Ligue Europa et du FC Nantes en Ligue 1. De quoi y voir plus clair concernant les vraies ambitions que pourra avoir le club phocéen en cette seconde partie de saison.