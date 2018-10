OM : Ils dévoilent le futur maillot de l'OM, Puma fait bloquer le compte Twitter

Dans : OM, Ligue 1.

Le compte Ofoball Espagne a pour habitude de dévoiler à l'avance les maillots que porteront les plus grandes équipes européennes grâce à des fuites qui visiblement ne font pas le bonheur des équipementiers. Car si parfois ces derniers organisent clairement ces fuites afin de générer du buzz, Ofoball semble ne pas être touché par ce phénomène. Résultat, quand le site a dévoilé sur Twitter un possible futur maillot 2019-2020 envisagé par Puma pour l'Olympique de Marseille, alors la sanction tombe le compte est supprimé pour des raisons liées au copyright. Et cela quelques jours après la fermeture du compte Instagram de ce même site spécialisé.

« Notre groupe ne passe pas un bon moment. La semaine dernière, notre compte Instagram, où nous avions 32.000 abonnés, a été supprimé, et maintenant, ils ont fait la même chose avec notre profil Twitter. Nous essaierons de revenir à la normale le plus vite possible. Si les marques veulent que nous nous taisions, ils n’y arriveront pas. Nous continuerons à informer », ont prévenu, via leur compte Facebook, pas encore fermé, les responsables d'Ofobal, qui ne semblent pas vouloir laisser tomber les choses aussi facilement.