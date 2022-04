OM : Il tente de relancer le duel Mandanda vs Pau Lopez

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Titulaire au profit de Steve Mandanda à l’OM cette saison, Pau Lopez a commis une grossière faute de main dimanche après-midi à Saint-Etienne.

Dès l’entame du match, Pau Lopez s’est rendu coupable d’une très grosse faute de main sur une frappe en force mais plein axe de Denis Bouanga. Cette erreur qui a entrainé l’ouverture du score de Saint-Etienne aurait pu coûté très cher à l'Olympique de Marseille mais heureusement, les coéquipiers de Dimitri Payet se sont repris et réussi à inverser la tendance pour s'imposer dans le chaudron de Geoffroy-Guichard (2-4). Cette erreur de Pau Lopez peut-elle en revanche relancer le débat sur la concurrence qui l’oppose à Steve Mandanda à huit journées de la fin et alors que Mandanda est le titulaire en Europa Conférence League ? Cela a peu de chances d’arriver selon Jérôme Alonzo, qui aimerait pourtant que la question se pose. Car pour l’ancien gardien du PSG, interrogé à ce sujet sur la Chaîne L’Equipe, Steve Mandanda est tout simplement meilleur que Pau Lopez.

Jérôme Alonzo vote Mandanda contre Lopez

Ça y est, première erreur de Pau López sous les couleurs de l’#OM. Certains vont se régaler. — Treize013 (@treize013) April 3, 2022

« On ne va pas relancer le débat Mandanda et lui. Le choix est fait, ça ne changera plus. Moi j'ai toujours pensé, et je ne changerai pas d'avis aujourd'hui, que Pau Lopez est un très bon gardien, mais Mandanda est meilleur. Ce n'est pas pour ça que je remets en cause sa saison. Il fait une faute technique, le ballon vient près des pieds. Au lieu d'envoyer le pied, il essaie de baisser la main, ça va trop vite, il ne choisit pas vraiment en fait. Mais Marseille gagne ce match, ça veut dire que cette erreur n'aura aucune influence sur son mental ni sur la suite de la saison. C'est très important » a lancé Jérôme Alonzo, pour qui Jorge Sampaoli ferait bien de reconsidérer Steve Mandanda comme un titulaire. Cela a néanmoins peu de chances d’arriver, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille étant particulièrement fan du placement très haut de Pau Lopez et de son aisance dans le jeu court avec ses défenseurs.