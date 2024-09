OM ‍: Il passe du loft au 11 de départ, ce n'est pas Mbemba

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a fait des choix forts cet été sur le marché des transferts. Le club phocéen a notamment mis en place un loft pour les joueurs indésirables aux yeux de Roberto De Zerbi.

Roberto De Zerbi n'est pas arrivé à l'OM sans garanties ou pour faire de la figuration. L'entraîneur phocéen a fait des choix forts dès sa prise de fonctions. Certains joueurs ne faisaient pas partie de son projet et ont donc été invités à se trouver un nouveau point de chute. C'est notamment le cas pour Ulisses Garcia. Mais le latéral gauche n'a pas trouvé chaussure à son pied lors du marché des transferts. Il a donc réintégré le groupe pro de l'OM. Et il se pourrait même que le Suisse soit un peu plus récompensé que prévu par Roberto De Zerbi.

Ulisses Garcia, bien plus qu'un indésirable ?

Lors d'un passage sur Football Club de Marseille, Christophe Maussin de CM Football a en effet indiqué que Garcia pourrait dépanner cette saison un effectif marseillais pas totalement au complet : « Comme il est dans le loft il est obligé de repartir avec le groupe pro. Maintenant à gauche il n’y a personne à part Quentin Merlin. Ce qu’il s’est passé c’est qu’il a été très neutre, il était là, déçu d’aller dans le loft mais il a eu une bonne conduite donc il revient. Mais honnêtement il y a un moment on aura besoin de faire souffler à la 70ème minute, donc on sait qu’on a quelqu’un de polyvalent devant lui qui est Luis Henrique, mais on ne va pas pouvoir le trimballer partout ». Ulisses Garcia se tient en tout cas prêt si l'OM a besoin de lui. La saison sera longue et les Phocéens, dauphins du PSG en Ligue 1, veulent jouer les premiers rôles. Tout le monde pourra donc apporter si besoin. Même ceux qui ne faisaient pas partie du projet il y a encore quelques semaines.