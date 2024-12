OM ‍: « ‍Il n’a plus le droit ‍», De Zerbi tape sur Harit

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Roberto De Zerbi attend plus du talentueux mais trop irrégulier Amine Harit à l’OM et l’entraîneur italien n’a pas pris de pincettes pour lui faire savoir dans une interview accordée à La Provence.

Titulaire en début de saison, Amine Harit a bénéficié d’un temps de jeu beaucoup plus restreint à l'Olympique de Marseille à la fin de l’année 2024. A cause d’une suspension d’abord suite à son carton rouge lors du Classique face au PSG puis en raison de pépins physiques qui l’ont éloigné des terrains avant un retour au moment de la trêve hivernale. Avec deux buts et quatre passes décisives, l’international marocain avait laissé entrevoir une belle complémentarité avec Mason Greenwood ou encore Luis Henrique, mais Roberto De Zerbi n’est pas encore convaincu. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si l’ancien meneur de jeu de Schalke 04 est régulièrement cité comme un candidat au départ en période de mercato.

OLYMPIQUE DE MARSEILLE 💙 pic.twitter.com/sxBIv3mQcy — Amine Harit (@Amine_000) September 22, 2024

Dans une interview accordée à La Provence, Roberto De Zerbi n’a pas mâché ses mots pour dire ce qu’il attendait du natif de Pontoise. Pour le coach de l’OM, il n’est pas concevable qu’un tel joueur enchaîne les saisons à moins de dix buts, ce qui est le cas d’Amine Harit à qui l’irrégularité et le manque de statistiques sont régulièrement reprochées. « Les jeunes, ça me plaît de les faire progresser, sur le plan du caractère, de la personnalité, de la technique, de la tactique parce qu'en eux, je me revois moi, avec un grand talent sans jamais avoir pu atteindre le très haut niveau » a d’abord livré l’entraîneur de l’OM au quotidien régional avant de conclure.

Harit, De Zerbi attend beaucoup plus

« L'objectif est de faire progresser un Greenwood, Balerdi, Luis Henrique, ou même un Harit qui est plus vieux. Harit, qui a 27, 28, 29 ans, je ne sais pas exactement (27 ans), il n'a plus le droit de refaire une saison sans inscrire dix buts. Je le pousse, je lui répète ça en permanence » estime Roberto De Zerbi, qui ne pleurera pas si Amine Harit s’en va lors du mercato hivernal mais qui ne se contentera pas d’un joueur irrégulier et peu décisif dans le cas où l’international marocain venait à rester jusqu’à la fin de la saison. L’objectif numéro 1 pour l’ancien Nantais sera d’abord de retrouver une place de titulaire et ce n’est pas gagné avec l’éclosion de Rabiot au poste de milieu offensif et le repositionnement de Greenwood dans un rôle plus axial.