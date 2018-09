OM : Il n'a pas l'air, mais Mitroglou est technique assure Garcia

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, OGCN.

Longtemps durant le mercato estival, Mario Balotelli a été annoncé proche de rejoindre l’Olympique de Marseille.

Finalement, l’international italien n’a pas rejoint le club phocéen, qui doit, comme la saison dernière, composer avec Valère Germain et Kostas Mitroglou. Deux attaquants en forme puisqu’ils comptabilisent trois buts à eux deux depuis le début de la saison. L’international grec a notamment été auteur d’une performance très réussie contre Monaco, il y a une semaine. Interrogé par La Provence, Rudi Garcia a loué les qualités et l’état d’esprit de l’ex-buteur de Benfica.

« Il est plus technique qu’on ne le pense. Il est un peu victime de son aspect, de sa nature de jeu ; ce qui m’a plu, c’est qu’il nous a servis dos au but, il est venu toucher des ballons, décrocher, il a bataillé avec Glik et Jemerson. Et quand il a des ballons dans la surface, il cadre ou il marque. Pendant le mercato, je me demandais ce que pensait Kostas quand il lisait, entendait parler tous les jours de Balotelli. Mais il a toujours dit : "Je serai là, je ferai tout pour jouer, même s’il y a un attaquant de plus". Et Valère aussi. À eux d’être bons pour m’obliger à les titulariser. Mais je ne les titulariserai pas toujours » a confié Rudi Garcia, visiblement ravi de l’état d’esprit affiché par ses attaquants, actuellement en pleine confiance. Cela change de la saison dernière à la même époque…