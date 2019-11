OM : Il liste les défauts de Strootman, et c’est long

Dans : OM.

Gros transfert, gros salaire, grosse réputation et grosse expérience, malgré ce profil vendeur, Kevin Strootman n’en finit plus de décevoir à l’OM.



Même s’il avait pu faire illusion sur quelques matchs quand Marseille a dominé ses adversaires, il est le premier à plonger dès que l’impact physique monte, et que son équipe est en difficulté. Malgré son expérience, le milieu de terrain ne peut pas tenir son poste de sentinelle et cela devient de plus en plus criant. C’est le constat effectué par Eric Roy, un ancien joueur qui évoluait dans la défense à l’OM, dans les colonnes de La Provence.

« Je l’avais trouvé intéressant en début de saison à ce poste, mais à Monaco, il était en difficulté sur les courses, tactiquement, techniquement, on le sent usé physiquement. À la Roma, avant sa blessure, en box to box, il avait beaucoup de volume », a souligné Eric Roy, pour qui le recrutement de Strootman avait du sens, si seulement le Néerlandais avait pu retrouver ses jambes et son niveau de ses meilleures années à la Roma, où il était un titulaire en puissance dans l’un des ténors du championnat d’Italie. Cette réalité semble toutefois complètement oubliée désormais, alors que le joueur traine sa peine sous le maillot marseillais.