OM : Il explose en Grèce, ce gros coup ne doit pas échapper à Marseille

Dans : OM, Mercato.

Efficace depuis son arrivée, Mario Balotelli prouve que l’Olympique de Marseille ne s’est pas trompé. On oublierait presque l’échec sur l’autre mission du mercato hivernal.

En effet, le club phocéen recherchait activement un latéral gauche. L’objectif était d’apporter de la concurrence à Jordan Amavi, beaucoup trop irrégulier dans ses performances. Finalement, la direction olympienne n’est pas parvenue à ses fins. Et ce malgré une offre de prêt avec option d’achat pour Leonardo Koutris (23 ans) à la dernière minute.

« Il faut savoir que l'OM a tenté de le faire signer le 31 janvier, a raconté Alain Anastasakis, spécialiste du foot grec, au Phocéen. Les dirigeants de l'Olympiakos ont évidemment refusé car ils n'avaient pas le temps de se retourner. Mais cela me parait tout à fait crédible pour l'été prochain, d'autant que le joueur a réaffirmé récemment son envie de jouer à l'étranger. » Selon l’observateur, Marseille a donc tout intérêt à revenir à la charge.

Un autre club de L1 intéressé

« Il est vraiment intéressant cette année. C'est un profil assez offensif avec une bonne qualité de centre. On peut lui reprocher quelques petites lacunes défensives, mais il peut encore progresser, a-t-il commenté. Il a un vrai gabarit de contre-attaquant, avec une petite taille et une belle pointe de vitesse. Personnellement, je le place un cran au-dessus d'Amavi. »

Apparemment, sa seule sélection avec la Grèce ne reflète pas tout à fait son potentiel. « Il aurait pu être appelé plus tôt. Mais il a fait toute la campagne de qualification avec les Espoirs, c'est pour cela qu'il n'est pas monté plus tôt chez les A. Aujourd'hui, il semble bien parti pour s'y installer, même s'il est là aussi en concurrence avec Tsimikas », a expliqué le spécialiste sur Koutris, estimé à 7 M€, et annoncé dans le viseur de West Ham et du Stade Rennais.