OM : Longoria voit loin à Marseille, il pense déjà à 2023

Dans : OM.

Débarqué à l’Olympique de Marseille dans la peau du nouveau directeur du football en août dernier, Pablo Longoria a rapidement trouvé sa place.

Passé par l’Atalanta, la Juventus ou Valence, le dirigeant espagnol est un spécialiste du scouting. Son profil colle en tout cas parfaitement à la deuxième phase du projet de Frank McCourt à Marseille, un projet basé désormais sur le trading de joueurs. C’est donc pour mener à bien sa mission que Longoria a recruté Luis Henrique (transfert de 8 millions d’euros) et Michaël Cuisance (prêt avec une option d’achat de 18 ME) lors des derniers jours du mercato estival. Des premiers pas réussis à Marseille, où l’homme de 34 ans compte bien rester de longues années.

« J'ai un plan de carrière. L'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi l'Olympique de Marseille, c'est pour un projet. Je veux construire quelque chose pour le futur, pour l'avenir. J'ai cherché un projet de construction, pour me voir dans un club durant cinq ans. C’est difficile de voir sur le long terme, car il y a les résultats sportifs. Le foot, c’est toujours l’immédiat qui prime. Mais je travaille tous les jours en pensant que je serai au club pour les cinq prochaines années. On a déjà commencé à travailler sur le mercato estival de 2021. On pense déjà aux perspectives futures du club. Pour mener un bon projet, il faut se projeter sur l’OM de 2023 », a expliqué, sur Téléfoot, le directeur du football de l'OM, qui sait que Marseille a besoin de stabilité au sein de sa direction pour redorer son blason.