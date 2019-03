OM : Il cartonne en L1, tout Marseille l'attend : il répond

Dans : OM, Mercato, Reims.

Du côté de l'Olympique de Marseille, la future succession de Steve Mandanda fait couler beaucoup d'encre.

Dimanche dernier, lors de la défaite du club phocéen au Paris Saint-Germain (1-3), Steve Mandanda a vécu une soirée galère. Entre bourde et passivité, le portier marseillais a fini le Classique sur le banc après avoir écopé d'un carton rouge pour une faute de mains à l'extérieur de sa surface. Une performance finalement à l'image de sa saison à l'OM. Ce qui signifie donc que le gardien de 33 ans est sur le déclin, même s'il fait toujours partie de l'équipe de France. Son remplacement est donc à l'ordre du jour à Marseille, et le nom d'Édouard Mendy circule ces dernières semaines. Pas de quoi déstabiliser l'international sénégalais de 27 ans.

« La rumeur OM ? Pour l’instant, je n’y fais pas attention. La saison n’est pas terminée. Après, c’est vrai que je lis et j’entends des choses, comme tout le monde, ça veut dire que je fais bien mon travail. On a de nouveaux objectifs à atteindre avec Reims, donc il faut se concentrer là-dessus. Ce qui m'intéresse c'est d'être le meilleur pour Reims, on fera les comptes à la fin », explique, sur le site Dakaractu, le gardien déjà passé par l'OM, qui rêve d'amener son club champenois en Coupe d'Europe, Reims étant sixième de L1, en lutte... avec Marseille.