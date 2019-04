OM : Il a tout faux et plante l'OM, Dugarry accuse !

Dans : OM, Ligue 1.

Répondant à une question sur les propos de Florian Thauvin après le match perdu par l'OM-Bordeaux, Rudi Garcia a confié qu'il pardonnait à son champion du monde, même s'il était persuadé avait tort et n'avait dit que des « bêtises ». Apparu très détendu face aux médias, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille a appelé ses joueurs à être un peu moins négatifs, malgré les circonstances actuelles. De quoi singulièrement agacer Christophe Dugarry, lequel est monté dans les tours sur RMC.

« Rudi Garcia a minimisé les paroles de Thauvin, il est dans son rôle. Il y a des objectifs encore atteignables donc il essaie de maintenir son groupe sous pression. Après, il ne faut pas se voiler la face, sa communication coûte très cher à Rudi Garcia, car elle n'est pas excellente. A chaque fois, il nous explique qu'il y a des circonstances atténuantes, qu'il y a des fautes d'arbitrage, etc. A un moment, il y a des choses qui paraissent évidentes. Si pour remobiliser ses troupes, la seule solution que Rudi Garcia a trouvée, c'est de dire publiquement que Florian Thauvin ne pensait pas ce qu'il a dit, je suis très inquiet pour l'Olympique de Marseille. Car désavouer son joueur, je ne sais pas si c'est la meilleure des choses à faire », a prévenu le champion du monde 98, de plus en plus critiques face au comportement de Rudi Garcia. Et il n'est pas le seul à s'agacer de cette stratégie de communication du coach de l'OM.