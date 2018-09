OM : Il a remis l’OM sur les rails, sa lucidité est exemplaire

Dans : OM, Ligue 1.

Il y a eu deux OM ce dimanche contre Guingamp. Au cours d’une première période bien morose, les joueurs de Rudi Garcia étaient très loin de trouver la faille face à une formation bretonne bien en place. L’entraineur olympien a donc effectué un changement de cap radical à la mi-temps, faisant évoluer son système pour mettre de l’intensité au cœur du jeu avec Maxime Lopez. Le relayeur de poche a parfaitement rempli sa mission, impulsant un jeu plus rythmé pour un OM transfiguré après le repos. Après cette très belle prestation puisqu’il a touché près de 60 ballons et a réussi 93 % de ses passes, Maxime Lopez n’est pas du genre à revendiquer dans la foulée une place de titulaire. Bien au contraire, le Minot assure avoir compris le message, et il va désormais tenter de s’améliorer en apportant un maximum avec ce rôle de joker.

« Maintenant, je n’ai plus le statut d’avant, je suis plus un joueur de rotation d’effectif, il ne faut pas se voiler la face, je ne suis plus un titulaire indiscutable. A moi de mettre les bouchées doubles pour redevenir ce que j’étais. Quand le coach me donne ma chance, il faut que je réponde présent comme contre Rennes (2-2), contre Guingamp ce dimanche, ou jeudi si je joue », a souligné Maxime Lopez après la rencontre. Une chose est sure, s’il n’est plus titulaire, l’international espoir risque d’être un joueur qui compte s’il réussit à chaque fois d’aussi bonnes rentrées.