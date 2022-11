OM : Igor Tudor met Di Meco en furie

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM joue un match crucial ce mardi soir face à Tottenham en Ligue des champions. Les hommes d'Igor Tudor vont devoir repartir de l'avant après un match nul décevant sur la pelouse de Strasbourg.

Igor Tudor va devoir trouver les bons mots pour garder ses hommes concentrés et concernés ce mardi soir. Il faut dire qu'une possible qualification en huitièmes de finale de la Ligue des champions est à la clé d'un succès face à Tottenham au Stade Vélodrome. Mais avant ce choc contre les Londoniens, la dynamique n'est pas du côté de l'OM. Les Phocéens restent sur quatre rencontres sans victoire en Ligue 1 et une défaite en Ligue des champions. Ce samedi soir à Strasbourg, l'OM a longtemps tenu la victoire, avant de totalement s'écrouler en fin de rencontre. Igor Tudor n'échappe pas aux critiques des fans et observateurs. Mais pour Eric Di Meco, le Croate n'est pas responsable du match nul en Alsace.

Les joueurs de l'OM mis face à leurs responsabilités !

Sur l'antenne d'RMC, le consultant a en effet poussé un coup de gueule sur le sujet. Selon lui, la faute revient essentiellement aux joueurs après cette déconvenue à Strasbourg. « Sur une volée merveilleuse de Gameiro, on est en train d'expliquer que Tudor rate son match alors qu'il relance 5 mecs. Ceux qui rentrent et revendiquaient de jouer... Tudor positive trop, notamment sur Gerson. Je comprends avant Tottenham. Il ne faudrait pas qu'il tombe trop là-dedans. Il ne doit pas mettre le feu au vestiaire. Quand tu gagnes deux à zéro, que tu maitrises le match et que tu as des occasions pour tuer le match, la responsabilité est aux joueurs. Je suis désolé. Ce sont les joueurs, on le tourne comme on veut. Un mec qui ne joue jamais, qui rentre et qui est nul, c'est l'entraineur !? C'est le nouveau football, il faut s'y habituer », a notamment indiqué Eric Di Meco, qui espère voir un bien meilleur visage des joueurs de l'OM ce mardi soir contre Tottenham. Surtout des joueurs décevants depuis le début de la saison.