OM : Honte au PSG, Tudor joue la provocation

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Avant le Classique dimanche soir au Vélodrome, Igor Tudor a mis la pression sur le Paris Saint-Germain. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille estime que les Parisiens devraient être en mesure de gagner tous leurs matchs.

Au vu de la forme des deux équipes, les statuts seraient presque inversés. L’Olympique de Marseille ressemble au favori du prochain Classique, et pas seulement en raison de sa récente victoire contre le Paris Saint-Germain (2-1) en Coupe de France. Depuis plusieurs mois, les Marseillais enchaînent les performances convaincantes alors que les Parisiens affichent de moins en moins de certitudes. Suffisant pour placer le club phocéen au-dessus de son rival ?

« Ils devraient gagner tous les matchs »

« Avec tous leurs joueurs, Neymar, Marquinhos, Messi, Mbappé, Ruiz, Ramos et tous les autres, il n'y a aucune équipe qui peut être favorite contre eux, a répondu l’entraîneur Igor Tudor. Toute la pression du monde doit être sur eux. Avec leur équipe, ils devraient gagner tous les matchs. On est confiants à domicile, nous voulons bien faire. On va lutter, avec tous nos moyens. Nous espérons les battre de nouveau, mais tous les matchs sont différents et se jouent sur des détails. »

En effet, cette rencontre de Ligue 1 se jouera cette fois avec Kylian Mbappé, forfait lors de leur précédente confrontation. Sans surprise, l’attaquant parisien sera attentivement surveillé. « On va s'organiser de la meilleure des façons, Mbappé est un joueur dangereux, mais ce n'est pas le seul dans leur équipe, a prévenu le Croate. Il faudra stopper leurs points forts, Mbappé en est un sur l'attaque des espaces. On doit être prêts et insister sur nos points forts. »

Car avec ou sans Kylian Mbappé, l’Olympique de Marseille gardera sa philosophie de jeu. « Notre façon de jouer laisse peu de place aux spéculations. On joue de la même façon qu'on gagne ou qu'on perde. Avec un foot honnête, positif. Même quand on rencontre une équipe avec un niveau plus élevé, et qu'on réussit à performer, ça apporte de la conviction et du courage. On se concentre sur nous-mêmes et ce qu'on veut faire tout au long de la saison », a annoncé Igor Tudor.