OM : Harit en mode guerrier, une folle nouvelle tombe

Par Hadrien Rivayrand

Blessé face à Monaco juste avant le début de la Coupe du monde 2022 au Qatar, Amine Harit poursuit sa période de convalescence. Et le Marocain fait des progrès impressionnants.

Amine Harit a subi un terrible coup dur après sa blessure au genou contractée face à l'AS Monaco à quelques jours de la Coupe du monde 2022 au Qatar. S'il avait déjà participé à l'édition 2018 avec les Lions de l'Atlas, Harit arrivait cette fois-ci avec un statut de titulaire indiscutable. Une situation grandement due à ses performances avec l'OM depuis le début de la saison. Mais tout ne s'est donc pas passé comme prévu pour l'ancien joueur de Schalke 04, qui doit désormais tout faire pour revenir le plus vite possible. Si une blessure au genou entraine souvent des périodes très longues de convalescence, Amine Harit veut se donner tous les moyens possibles pour se remettre d'aplomb. Selon les informations de L'Equipe, Harit fait des progrès énormes.

Harit, des progrès impressionnants

Amine Harit a entamé sa convalescence à Hauteville, il arrive à plier son genou à 75 degrés après 10 jours. Il va poursuivre sa rééducation avec plusieurs séjours dans différents centres.



🗞 L'Equipe pic.twitter.com/sLvybx8220 — Univers Marseillais 🇩🇿 (@UniversOM13) December 5, 2022

Quelques heures après sa blessure terrible, Harit informait de sa motivation décuplée pour revenir au plus haut niveau avec l'OM et le Maroc. L'Equipe indique que l'ancien joueur du FC Nantes réalise des prouesses. Actuellement à Hauteville, Harit avait initialement pour objectif de plier son genou à 65° au bout de trois semaines. Mais il a déjà atteint un angle de 75° après dix jours. Le Marocain de 25 ans va poursuivre dans les prochains jours sa rééducation avec plusieurs séjours dans différents centres. Si son état continue de s'améliorer, ce sera une très bonne nouvelle pour l'OM mais aussi pour le joueur. En attendant, Amine Harit va continuer de se soigner mais aussi de supporter ses coéquipiers de la sélection du Maroc, qui affronteront l'Espagne ce mardi en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022. Nul doute qu'un exploit des Lions de l'Atlas permettrait de donner encore un peu plus de force à l'ailier phocéen.