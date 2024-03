OM ‍: Harit a perdu son niveau, il accuse la CAN

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Si l'OM va mieux en ce moment, certaines individualités ont du mal à faire la différence. C'est notamment le cas d'Amine Harit, en difficultés depuis son retour de la Coupe d'Afrique des Nations.

L'OM compte bien finir fort sa saison en Ligue 1 sous les ordres de Jean-Louis Gasset. L'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire va devoir redonner confiance à un groupe qui en manque cruellement. Si du mieux est aperçu depuis quelques jours, l'équilibre reste précaire. Gasset aura besoin de ses meilleurs éléments au niveau qui est le leur. Mais certains ont du mal à se remettre dedans après des semaines difficiles à gérer sur le plan mental. C'est notamment le cas d'Amine Harit. Eliminé dès les huitièmes de finale de la CAN, l'ancien de Schalke stagne et inquiète. Un constat qu'il partage également.

Harit fait son mea culpa

En conférence de presse, le Marocain n'a en effet pas fait dans la langue de bois sur le sujet : « Avant de partir à la Coupe d'Afrique, je me sentais vraiment bien. Il y a eu cette coupure déjà, les deux semaines, dix jours de repos. Après, on a eu une préparation de deux semaines, donc ça faisait à peu près un mois de coupure. Après, je n'ai pas énormément joué à la Coupe d'Afrique. Entre le manque de temps de jeu, le climat, les entraînements, il fallait gérer un peu parce que, voilà, on joue à peu près tous les 3-4 jours. J'ai perdu énormément de rythme quand je suis rentré. Ce n'est pas une excuse, mais je me sentais un peu plus fatigué, moins frais qu'avant de partir. (...) Je me sens beaucoup mieux, je pense à l'image du collectif, et j'espère que ces deux petites victoires vont me redonner confiance à moi aussi pour faire ce que j'ai pu faire pendant la première partie de la saison ». Face à Clermont ce samedi soir, Harit aura une belle occasion de retrouver de la confiance face à un adversaire en péril. L'OM en a besoin.