OM : Habib Beye n'accepte pas cette erreur XXL de l'OM au mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Auteur d’un triplé à Amiens, Florian Thauvin a une nouvelle fois porté l’OM dimanche soir en clôture de la 14e journée de Ligue 1.

Troisième meilleur buteur du championnat derrière Mbappé et Sala, l’international français continue sur son rythme vertigineux de la saison dernière. Suffisant pour que Marseille accroche le podium en fin de saison ? Habib Beye en doute. Car selon le consultant de Canal Plus, il manque clairement un n°9 à l’équipe de Rudi Garcia pour prétendre à un tel classement. L’ancien capitaine de l’OM y va cash pour critiquer la direction, et le dernier mercato estival avec l’absence de recrutement en attaque.

« Oui, Florian Thauvin peut être le buteur de l'OM. Il le sera sûrement mais je pense que ça ne suffira pas à l'OM pour aller chercher la Ligue des Champions. Le vrai souci pour l'OM, c'est que lorsque vous visez la Ligue des champions, il vous faut un buteur. Et ils ne l'ont pas. Florian Thauvin ne suffira pas pour permettre à l'OM d'aller chercher une Ligue des Champions. Il y a eu échec dans le recrutement à l'intersaison. Les dirigeants olympiens auraient dû aller chercher un attaquant. Ils savaient très bien que Kostas Mitroglou n'était pas performant, que Valère Germain ne pouvait pas jouer seul devant. Si l'OM veut jouer cette Ligue des Champions, il faudra ce grand attaquant » a expliqué Habib Beye, pour qui la direction marseillaise est clairement responsable. Reste à savoir si celle-ci tentera de réparer son erreur cet hiver. Tout un peuple l’espère…