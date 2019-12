OM : Habib Beye est bluffé par ce miracle signé Villas-Boas

Dans : OM.

Vendredi soir, Jordan Amavi a réalisé un match plein face à Brest. A tel point que le défenseur gauche de l’Olympique de Marseille figure dans l’équipe-type de la journée de Ligue 1…

Conspué par le Stade Vélodrome la saison dernière sous Rudi Garcia, celui qui a été appelé à une reprise par Didier Deschamps en Equipe de France a retrouvé un niveau de performance élevé, ce qui change bien évidemment la donne pour la défense marseillaise. Un petit miracle signé André Villas-Boas, lequel parvient à relancer plusieurs joueurs en difficulté depuis sa signature en Provence (Amavi, Caleta-Car, Radonjic). Sur l’antenne de Canal Plus, Habib Beye a d’ailleurs salué le travail important du technicien marseillais.

« C’est assez incroyable, il était sifflé par le Vélodrome, il n’arrivait plus à jouer. Dans ses performances, on voit qu’il est en confiance parce qu’il défend en avançant avec beaucoup d’intensité. Il a un volume de courses qu’on avait pu voir par le passé quand il avait été international français. Il va au bout de ses actions. Dans tout ce qu’il fait il essaie de faire mal à l’adversaire. Il a retrouvé l’envie de jouer et c’est la force d’un entraîneur. On parle de la progression mais il y a aussi cette capacité à remettre un joueur en selle. Et Amavi est un peu le symbole de ce renouveau marseillais » a commenté l’ancien capitaine de l’Olympique de Marseille, bluffé par le niveau retrouvé par Jordan Amavi en si peu de temps sous André Villas-Boas.