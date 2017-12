OM : Habib Beye annonce le classement final de l'OM

Dans : OM, Ligue 1.

Consultant sur Canal+ et observateur du match de l’OM à Montpellier, Habib Beye n’a pas du tout été rassuré par la performance de son ancienne équipe à la Mosson. Si le résultat est au rendez-vous avec un nul valeureux 1-1, la manière ne plait pas du tout à l’ex-défenseur, qui voit bien que l'équipe provençale n’a pas su trouver la solution offensive face à une formation regroupée.

« Sur le bilan comptable pour l’OM c’est parfait depuis une dizaine de matchs, et il faut dire bravo à Rudi Garcia qui arrive à aller chercher les résultats. Et c’est le plus dur dans le football. Dans le contenu, ce n’est pas suffisant. Il faut rendre hommage à cette équipe, mais ce contenu-là pendant encore 20 journées ne permettra pas à l’OM de terminer sur le podium », a livré Habib Beye, qui se rend bien compte que les Olympiens vont chercher beaucoup de points à l’arrache, et que cela pourrait être trop juste pour tenir sur la longueur.