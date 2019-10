OM : Haaland à Marseille au mercato, si seulement c'était vrai

Dans : OM, Mercato, Ligue des Champions.

Désormais dans l’incapacité financière de recruter des joueurs majeurs après avoir brulé plus tôt que prévu les 200 ME investis par Frank McCourt, Marseille se trouve coincé sur le marché des transferts.

La mission d’Andoni Zubizarreta est de réaliser quelques coups, à l’image du recrutement d’Alvaro en défense, et de limiter les achats au minimum vital, comme ce fut le cas avec Rongier et Benedetto. A moins de trouver la pépite qui pourra flamber, et redresser à la fois l’équipe et les finances du club. Mais personne n’y croit plus à l’OM, où le dirigeant espagnol n’inspire plus confiance et se fait surtout une réputation de décideur… qui n’arrive pas à se décider. La preuve avec ce nouveau message plein d’ironie de Nabil Djellit, le journaliste de France Football surfant sur la « hype » Erling Braut Haaland, qui cartonne avec Salzbourg et est désormais le meilleur buteur de la Ligue des Champions.

« Selon mes informations, Zubizarretta vient de repérer Haaland. Mais peut-il vraiment s'adapter à la L1 ? La réflexion est en cours au sein de l'état major de l'OM... Au moins, on aura essayé... », a balancé le journaliste, persuadé que le directeur sportif n’a ni le flair ni l’envie de tenter des jolis coups sur le marché des transferts.