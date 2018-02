OM : Gustavo déteste se faire balader, et il le fait savoir

Dans : OM, PSG, Ligue 1.

Deuxième meilleur joueur de l’OM face au PSG selon les notes de L’Equipe (derrière Zambo Anguissa), Luiz Gustavo était forcément très déçu après la défaite du club phocéen sur la pelouse du Parc des Princes. Mais le guerrier de Rudi Garcia avait déjà l’esprit tourné vers le prochain match de l’OM dans trois jours, un nouveau classique au Parc mais en Coupe de France cette fois-ci. L’international brésilien voit en ce match l’occasion de prendre sa revanche et de se « rattraper » auprès des supporters olympiens, forcément déçus après cette rencontre.

« Ce n’était pas un match facile pour nous. On va retourner à Marseille pour bien récupérer et regarder tout ce qu’on peut améliorer pour le prochain match. Nous étions venus ici pour gagner, mais le PSG est une très bonne équipe. Mercredi, nous revenons ici et nous allons essayer de faire un grand match afin de se qualifier. Il y avait de la déception dans le vestiaire car c’est un clasico et nous voulions faire mieux. Mais nous avons une chance de nous rattraper dès mercredi, il ne faudra pas la laisser passer » a lâché l’ancien joueur du Bayern Munich à l’issue de la rencontre. Reste à savoir quelle équipe Rudi Garcia alignera en Coupe de France, à quatre jours d’un match décisif en Ligue 1 face au FC Nantes du côté du Stade Vélodrome…