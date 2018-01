OM : Guido Pizarro tout proche de signer à l’OM !

Dans : OM, Mercato.

C’est le média mexicain Multimedios.com qui l’annonce, l’OM serait sur le point d’enregistrer l’arrivée d’un milieu de terrain.

Il s’agit de Guido Pizarro, ancien joueur des Tigres de la formation d’André-Pierre Gignac, et qui avait rejoint le FC Séville l’été dernier pour un transfert de près de 9 ME. L’Argentin n’a pas réussi à s’adapter au jeu du club andalou, malgré 13 titularisations en Liga, et est annoncé depuis plusieurs jours de retour au pays. Mais les négociations bloquent et un nouvel arrivant est entré dans la danse. Il s’agit de l’OM qui est visiblement entré en force dans le dossier et a tout relancé dernièrement.

Le média mexicain affirme que le club provençal a effectué une offre très sérieuse et difficilement refusable pour récupérer Pizarro, qui serait ainsi le fameux complément recherché pour évoluer aux cotés de Luiz Gustavo. Pour l’heure, le joueur préfère clairement revenir dans le championnat mexicain, où il a laissé de très bons souvenirs. Peut-être l’occasion pour André-Pierre Gignac de lui dire que l’OM, ce n’est pas mal non plus.