OM ‍: Guendouzi, un énorme coup de théâtre ‍?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Depuis quelques jours, Mattéo Guendouzi est annoncé à la Lazio Rome mais pour l’heure, le transfert de l’international français en Série A tarde à se concrétiser. A tel point qu’un revirement de situation semble possible.

Remplaçant à chacun des matchs officiels de l’Olympique de Marseille depuis le début de la saison, Mattéo Guendouzi est tout proche de quitter le club phocéen. En effet, un accord est annoncé depuis le début de la semaine entre l’OM et la Lazio Rome pour un prêt payant estimé à 1 million d’euros avec une option d’achat à 12 millions d’euros plus 5 millions d’euros de bonus quasiment automatiques. Le joueur est attendu à Rome d’un instant à l’autre selon les informations de la presse italienne depuis ce week-end mais pour l’heure… aucune officialisation à l’horizon.

Toujours présent à la Commanderie pour l’entraînement ce matin @MatteoGuendouzi 🤔 — titi ( c’est toi le boss) (@Mode55489648) August 30, 2023

Et à priori, ce n’est pas ce mercredi que Mattéo Guendouzi va s’engager en faveur de la Lazio. Selon les informations du journaliste italien Francesco Ponticiello, l’OM doit encore se mettre d’accord avec les intermédiaires qui ont géré l’opération. En revanche, le journaliste estimait probable que Mattéo Guendouzi voyage ce mercredi à Rome… ce qui ne sera peut-être pas le cas. Et pour cause, à deux jours du match entre Marseille et Nantes dans le cadre de la 4e journée de Ligue 1, le vice-champion du monde 2022 était présent ce mercredi matin à l’entraînement de l’OM sous les ordres de Marcelino.

Mattéo Guendouzi va-t-il signer à la Lazio ?

De quoi se mettre à douter du transfert de Mattéo Guendouzi ? Comme indiqué par ailleurs, les dernières heures du mercato seront chaudes à Marseille, où Pablo Longoria ne s’interdit rien que ce soit dans le sens des arrivées ou dans celui des départs. Et si les conditions du transfert de Guendouzi à la Lazio ne lui conviennent plus, le patron de l’OM est totalement capable de faire demi-tour et de retenir son joueur, sous contrat avec le club marseillais jusqu’en juin 2024. Les prochaines heures nous en diront sans doute plus sur l’avenir de Mattéo Guendouzi, à Marseille ou ailleurs.