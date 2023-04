OM : Guendouzi, Tudor le lâche, les consultants l'achèvent

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Proche de signer à Aston Villa l'hiver dernier, Mattéo Guendouzi est finalement resté à l'OM. Alors que la fin de saison se profile, le milieu de terrain est toujours annoncé proche de la Premier League.

À neuf journées de la fin du championnat, l'OM est troisième, à égalité avec le RC Lens. Éliminés de la Ligue des Champions et de la Coupe de France, les Marseillais rêvent de terminer deuxième de la Ligue 1. Un objectif également fixé par Mattéo Guendouzi, l'un des joueurs cadres de l'effectif d'Igor Tudor. Passé proche de rejoindre Aston Villa lors du dernier mercato hivernal, le milieu de terrain a finalement décidé de rester dans le club de la cité phocéenne. Daniel Riolo a récemment annoncé que la Premier League sera la future destination du joueur de 23 ans. Certains pensent même que le Français pourrait viser plus haut et rejoindre un cador européen. Ce n'est pas ce que pense le consultant Kevin Diaz qui ne voit pas en Mattéo Guendouzi le nouveau Patrick Vieira, ou un futur monstre du milieu de terrain.

Guendouzi, pas le niveau pour un grand club ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Matteo Guendouzi (@matteoguendouzi)

« Pour moi, personne en France n'a pensé que Guendouzi serait le nouveau Vieira, ou qu'il deviendrait un milieu de classe internationale. C'est-à-dire être titulaire dans un top 16 de la Ligue des Champions. Oui, il a été titulaire (À Arsenal, NDLR). Mais ce n'était pas dans la grande période d'Arsenal. Aujourd'hui, Guendouzi dans cette équipe ? Il ne serait même pas sur le banc. Ses qualités, on les connaît. Oui, c'est quelqu'un qui a la grinta, mais ce n'est pas un joueur technique, même si je ne dis pas qu'il est mauvais techniquement » a déclaré l'ancien joueur du PSV Eindhoven sur RMC Sport qui estime que Guendouzi n'a pas sa place dans un grand club anglais. Kevin Diaz a toutefois loué les qualités de l'ancien joueur du FC Lorient, passé par Arsenal. « Au niveau mental, il a un très bon état d'esprit. Il ne lâche rien. C'est le genre de joueur que tu aimes avoir avec toi, mais pas contre toi. Il peut courir, il est au-dessus de la moyenne dans sa capacité à répéter les efforts. C'est un vrai joueur box-to-box » a rappelé le consultant. Reste à savoir si l'OM acceptera de céder son milieu de terrain. Guendouzi reste très apprécié en Premier League et sera l'une des attractions du mercato estival. Mais sa cote est subitement tombée en flèche en France, depuis le début de l'année 2023. De manière assez sévère, alors qu'Igor Tudor ne le met que rarement à son poste.