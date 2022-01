OM : Guendouzi se prosterne devant le roi Payet

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

La qualification de l'OM en quarts de finale de la coupe de France samedi soir est une nouvelle marque de la grande saison marseillaise. Leader de cette équipe, Payet a été encensé par un tifo du Vélodrome mais aussi par Mattéo Guendouzi.

Troisième du championnat dont il est la meilleure défense et invaincu depuis neuf matches dont cinq en Ligue 1, l'OM marche sur l'eau en ce moment. Cette bonne période marseillaise s'est encore prolongée ce week-end avec une qualification en quarts de finale de la coupe de France aux dépens de Montpellier après la séance de tirs aux buts. Cette forme de l'OM est incarnée par un Dimitri Payet des grands jours, plus en forme que jamais. Le Réunionnais ne cesse de conquérir les cœurs à Marseille, ceux de ses supporters qui l'ont grimé en roi dans un tifo au stade Vélodrome, mais aussi ceux de ses équipiers comme Mattéo Guendouzi.

Payet est le guide du vestiaire marseillais

Le milieu marseillais a été dithyrambique au sujet de son aîné devant les journalistes après le match de samedi. « Il le mérite, tout ce qu’il fait depuis le début de la saison c’est grandiose. C’est un joueur super important pour nous que ça soit dans le vestiaire ou sur le terrain. On s’entend tous très bien avec lui et il nous aide beaucoup. Comme on l’aide beaucoup. Tout ce qu’il fait pour l’OM dure depuis des années, donc il mérite tout ce qui lui arrive aujourd’hui », a t-il indiqué.

Il faut dire que Dimitri Payet a encore réalisé une grande prestation dans une équipe marseillaise déchaînée face à Montpellier. Il s'est créé de nombreuses occasions, a frappé les montants et a distribué le jeu comme un chef. Surtout, il n'a pas tremblé devant la cible quand il a du convertir le tir au but décisif pour qualifier les siens. Une attitude de patron, bien utile alors que se profile mardi le match à Lyon, rejoué après la bouteille qu'avait reçu Payet le 21 novembre dernier. Avec un tel soutien de ses partenaires, il est sûr qu'il reviendra dans la capitale des Gaules gonflé à bloc.