OM : Guendouzi interpelle les supporters

Dans : OM.

Par Marc Verti

Défaits 2-0 en Angleterre par Tottenham pour leur premier match de Ligue des Champions, les joueurs de l'OM ont à cœur de rebondir lors de la deuxième journée contre Francfort. Mais suite aux récents incidents à Nice, Mattéo Guendouzi lance un avertissement aux supporters phocéens.

Excellent à Ligue 1, l'OM veut faire bonne figure en Ligue des Champions. Après la défaite contre les Spurs, Marseille est attendu au tournant contre l'Eintracht Francfort mardi 13 septembre. Forcément, la formation d'Igor Tudor sera soutenue par énormément de supporters lors de ce choc au Vélodrome face au récent vainqueur de la Ligue Europa. Mattéo Guendouzi espère néanmoins que les fans ne vont pas gâcher la fête comme cela s'est produit lors de la rencontre entre l'OGC Nice et Cologne en coupe d'Europe. Le milieu de terrain marseillais s'est exprimé en zone mixte juste après la victoire acquise in extremis contre le LOSC.

Guendouzi attend un comportement exemplaire des fans

« Depuis le début, ils (les supporters) sont tous là en nombre à toujours nous pousser. Ça nous aide beaucoup, on a réussi à faire de très bonnes performances aussi grâce à eux. J’imagine qu’il va y avoir une ambiance extraordinaire. J’espère qu’il n’y aura pas de débordements comme on a pu voir notamment avec le match Nice contre Cologne. J’espère que tout va bien se passer. C’est une fête pour tout le monde. J’espère qu’il y aura une très belle ambiance dans les tribunes. Il y a des familles, des enfants, des personnes qui viennent de très loin pour voir ce genre de magnifique match donc j’espère que tout se passera bien » a déclaré l'international Français (6 sélections). Les supporters marseillais sont répandus pour avoir le sang chaud, tout comme ceux de Francfort. Mais pour le bon déroulement de la rencontre, les fans devront être irréprochables, puisque l'UEFA surveillera très attentivement ce match entre les Français et les Allemands.