OM : Guendouzi d'accord avec Marseille, Arsenal négocie

L'intérêt de l'Olympique de Marseille pour Mattéo Guendouzi pourrait rapidement se concrétiser puisque les négociations avancent sérieusement avec Arsenal.

Après Gerson, dont le transfert a fait l’objet d’un accord officiel entre l’OM et Flamengo, Jorge Sampaoli pourrait rapidement connaître son deuxième renfort officiel de ce mercato 2021. En effet, depuis plusieurs semaines, les dirigeants marseillais négocient avec leurs homologues d’Arsenal concernant la possibilité de voir Mattéo Guendouzi rejoindre le club phocéen. Après une saison en Allemagne, où il avait été prêté au Hertha Berlin, le milieu de terrain de 22 ans semble mal parti pour revenir chez les Gunners, Mikel Arteta ne comptant plus sur l’international Espoirs français.

C’est pour cela que Pablo Longoria a pointé le bout de son nez dans ce dossier. Et ce mercredi, Fabrizio Romano confirme que tandis que Guendouzi a d’ores et déjà bouclé les termes de son possible futur contrat à l’Olympique de Marseille, les discussions entre l’OM et Arsenal avancent très positivement. Le journaliste italien ne dit pas que l’affaire est totalement bouclée, mais les choses progressent rapidement et dans le bon sens.

OM are progressing in talks to sign Mattéo Guendouzi from Arsenal. Personal terms already agreed. 🇫🇷



