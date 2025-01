OM ‍: Greenwood fait une promesse osée aux Marseillais

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Dans une interview accordée à Téléfoot, Mason Greenwood revient sur ses six premiers mois passés à l’Olympique des Marseille. L’occasion pour lui de déclarer sa flamme au club de la Canebière.

Depuis son arrivée dans le championnat de France, Mason Greenwood ne s’attire pas que des éloges, loin s’en faut. En cause, son passif personnel de violence qui fait couler, encore aujourd’hui, beaucoup d’encre. Nouveau buteur de l’Olympique de Marseille depuis le mercato estival dernier, l’ancien de Manchester United est l’homme fort du club phocéen depuis le début de la saison. Auteur de 13 buts et 4 passes décisives en 20 matchs joués toutes compétitions confondues avec l’OM, Mason Greenwood est devenu un élément indispensable de la formation de Roberto De Zerbi. Au cours d’une entrevue accordée à Téléfoot, le natif de Bradford fait part de ses grandes ambitions tant personnelles que collectives avec le club phocéen.

« Rester à l’OM de nombreuses années ? Bien sûr »

« Est-ce que je me vois rester à Marseille de nombreuses années ? Bien sûr. C’est quelque chose que j’aimerais faire. Je veux gagner des trophées ici. Je veux jouer la Ligue des champions. C’est une grande ambition d’être ici, donc oui. C’était une bonne première moitié de saison. Je suis content. Mes coéquipiers et le coach m’ont beaucoup aidé. J’espère continuer à marquer et à aider à gagner plus de matchs », raconte d’abord Mason Greenwood. L’ancien Mancunien est fier de son parcours depuis son arrivée à l’OM, mais sait qu’il peut encore mieux faire.

Plus loin dans l’entrevue, la star marseillaise va jusqu'à décrire les ambitions de Pablo Longoria, lesquelles l’ont convaincu de signer ici. « Je me voyais faire toute ma carrière en Angleterre. Mais quand j’ai eu l’opportunité (de venir à Marseille, ndlr), j’ai signé. Ce qui m’a convaincu ? Il y avait la passion des supporters et le projet. Ils voulaient se battre pour le titre et jouer la Ligue des champions. Ça m’a intéressé. J’espère qu’on pourra prendre un maximum de points et monter le plus haut possible. On se concentre sur nous-mêmes et on va essayer de tout gagner », conclut le numéro 10 de l’OM. Le match face à Nice en clôture de la 19e journée de Ligue 1 sera une bonne occasion de prouver à ses supporters que lui et ses coéquipiers sont à la hauteur de leurs ambitions.