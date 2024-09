OM ‍: Greenwood est « ‍un agresseur ‍», Riolo se fâche

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Meilleur buteur de Ligue 1, Mason Greenwood enflamme une majorité de supporters de l'Olympique de Marseille. Cependant, le passé de l'attaquant anglais n'est jamais très loin.

Arrivé cet été à l'OM en provenance de Manchester United, Mason Greenwood n'a pas mis longtemps pour enflammer les réseaux sociaux, mais cette fois pour des raisons sportives. Auteur de cinq buts en trois matchs, l'attaquant de Marseille est bien parti pour devenir le possible successeur de Kylian Mbappé au classement des meilleurs buteurs de Ligue 1 en fin de saison. Cependant, qui dit Mason Greenwood dit forcément évocation des événements qui ont écœuré tout le monde, à savoir l'agression commise par le joueur à l'encontre de sa compagne.

Mason Greenwood c'est un souci pour l'OM

Et ce week-end, les photos et les vidéos de cette dernière ont de nouveau refait surface sur les réseaux sociaux. Que dire en plus de L'Equipe qui n'intègre pas le joueur anglais dans son équipe type du mercato estival ? Après avoir vanté les mérites sportifs de Mason Greenwood dimanche soir, Daniel Riolo est revenu sur ce sujet. Et le journaliste de RMC a eu des mots durs contre l'homme Greenwood, au moment où l'on a appris que des dirigeants de l'Olympique de Marseille avaient mis un coup de pression sur des journalistes locaux afin qu'ils ne posent pas de question trop gênante lorsqu'ils font face à l'attaquant anglais.

Pour Daniel Riolo, les choses sont claires. « On ne peut pas ne pas parler de Greenwood. Donc, je vais en parler, mais je n’oublie pas ce qu’il est. Dans le football, il y en a des choses à ne pas oublier. Des gens me parlent du Qatar ou bien les problèmes d’homophobie à l’occasion de la journée de championnat, mais là, on parle d’un mec qui a réellement agressé avec ses mains. Quand Boateng était venu à Lyon, je l’avais également dit que j’avais du mal à parler de lui alors que j’appréciais ce défenseur. Là, c'est clair et net, Greenwood est un agresseur. Mais à chaque fois qu’on en parle, on doit faire un préambule ? Cette gène ne partira pas, lui, c'est un cas particulier avec les photos et les vidéos. Moi, si je suis Pablo Longoria ou Mehdi Benatia, je ne le prends pas à l'OM. Mais je vais le dire une bonne fois pour toutes, même si personnellement je ne le prends pas à Marseille, on sera bien obligé de dire qu’il est excellent avec l’OM », a prévenu notre confrère, qui ne se privera pas de dire du bien du joueur marseillais.