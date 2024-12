OM ‍: Greenwood cartonne, MU pense très fort à lui

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Manchester United continue de chuter, alors que l'OM marche sur l'eau grâce à l'ancien Red Devil Mason Greenwood.

« Le problème, ce n’est pas l’entraineur, ce sont les joueurs ». Voilà le résumé de la pensée commune à Manchester United après la claque subie à domicile face à Bournemouth (0-3) ce dimanche. Erik Ten Hag a beau avoir cédé sa place à Ruben Amorim, les résultats sont toujours aussi désastreux pour un club qui investit massivement mais ne voit que très peu d’améliorations à venir. Et pendant que MU tombait lourdement à Old Trafford, l’OM s’éclatait à Saint-Etienne avec un festival de Mason Greenwood, auteur notamment d’une très belle ouverture du score. L’ailier anglais est l’homme fort du club provençal après avoir été le sauveur de Getafe la saison passée. Banni d’Angleterre après avoir agressé sa petite amie de l’époque avec des témoignages audio et des photos qui ont glacé le sang des sujets britanniques, Greenwood confirme son énorme talent.

Bruno Fernandes suit Greenwood à l'OM

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mason Greenwood (@masongreenwood)

Et cela ne laisse pas indiffèrent le capitaine de Manchester United. Bruno Fernandes a en effet entrepris une manoeuvre osée à l’heure où tout est scruté sur les réseaux sociaux en « likant » la publication de son ancien coéquipier au sujet de son gros match dans le Chaudron. Le Portugais en serait presque, selon quelques médias anglais, à regretter de ne pas avoir Mason Greenwood sur le côté droit au lieu d’un Antony totalement perdu ces derniers mois par exemple. La donne ne devrait pas changer tant le board de MU sait qu’un retour de l’ex-membre des Three Lions est impossible, mais ses performances de premier choix avec l’OM sont en tout cas suivies chez les Red Devils.