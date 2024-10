OM ‍: Greenwood a disparu, Marseille crie au scandale

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Atout offensif n°1 de l’OM, Mason Greenwood n’a pas existé une seule seconde dimanche soir lors du choc face au PSG au Vélodrome. Roberto De Zerbi et la presse régionale n’ont pas raté l’international anglais.

Il est l’attaquant qui doit permettre à l’Olympique de Marseille de franchir un cap dans ce genre d’affiche mais dimanche soir, Mason Greenwood n’a rien réussi face au Paris Saint-Germain en clôture de la 9e journée de Ligue 1 au Vélodrome. Aligné dans le couloir droit de l’attaque olympienne, l’ex-attaquant de Manchester United s’est surtout illustré par une énorme nonchalance, abandonnant totalement Murillo et profitant au duo de feu du PSG à gauche, formé par Nuno Mendes et Barcola. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si Roberto De Zerbi a fait le choix de sortir sa star dès la mi-temps. Après la défaite de l’OM au Vélodrome, le technicien italien justifiait son choix et n’épargnait pas Mason Greenwood, affirmant qu’il attendait beaucoup plus de l’ancien joueur de la sélection anglaise.

« Greenwood nous a offert beaucoup de buts et de points mais quand on est à l’OM, si on veut lutter pour le championnat, il faut pousser dans tous les matchs. On ne peut pas se dire qu’on fait une bonne performance en marquant deux buts et après avoir un passage à vide le match suivant. Ce n’est pas possible. C’est un bon joueur mais j’en attendais plus de lui ce soir. Mais pas uniquement de lui. J’en attends toujours plus de manière générale » a lâché Roberto De Zerbi, déçu par la prestation cataclysmique de son meilleur joueur. Mais ce n’était rien à côté des commentaires pleins d’ironie de La Provence.

Mason Greenwood prend cher après OM-PSG

« L’ex-international anglais, paria sur son île, a tout tenté pour rendre le sourire à ses supporters, à cran. D’abord en délivrant des transversales pour des collègues imaginaires, et surtout, en tournant souvent sur lui-même. Sacré numéro. Après tout, le Vel’ était un cirque où aucun Olympien n’a oublié d’enfiler son nez rouge. Les mauvaises langues diront que Hojbjerg a essayé de mettre un terme à son calvaire en l’assommant avec ce parpaing expédié en pleine face » a pesté le quotidien pro-OM avant de conclure. « Sorti par la toute petite porte, Greenwood, pour l’instant très fort avec les faibles, s’est avéré très faibles avec les forts. Dommage » regrette La Provence qui, comme Roberto De Zerbi, attend beaucoup plus du meilleur buteur de l’OM depuis le début de la saison. Sa réaction sera guettée et attendue dimanche soir lors du déplacement de Marseille à Nantes.