OM : Grâce à Balotelli, cet indésirable va devenir indispensable

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Tout proche de rejoindre l’OGC Nice cet hiver au mercato, Valère Germain est finalement resté dans la cité phocéenne. En effet, l’arrivée de Mario Balotelli a été fatale à Kostas Mitroglou, lequel a été prêté à Galatasaray jusqu’en juin 2020. Et selon Jessica Houara, l’OM a fait le bon choix en conservant l’ex-attaquant de l’AS Monaco. Car pour la consultante de Canal Plus, Valère Germain va vite devenir très important pour l’OM, son duo avec Mario Balotelli étant plein de promesses après le succès obtenu à Dijon vendredi (1-2).

« J’ai aimé la doublette Balotelli – Germain contre Dijon. L’entrée de Germain a été intéressante. Il a beau être de petite taille, on sait qu’il est très intéressant de la tête. Ils ont de la complémentarité. Balotelli va dans la profondeur, Germain est plus en retrait, il fait le jeu entre les lignes. Balotelli est plus dans l’axe, en joueur de surface. Les appels de Germain autour de lui sont très intéressants, il libère l’axe à Balotelli en venant dans son dos. Même dans la surface, ils jouent bien, Balotelli reste en retrait, alors que Germain coupe souvent au premier poteau. La surface est bien utilisée. Les deux sont toujours côte à côte, mais jamais au même endroit » a confié l’ancienne joueuse de l’Equipe de France. Reste maintenant à voir ce que cela donnera sur un match complet. Sans doute samedi prochain au Stade Vélodrome contre Amiens…