OM : Giroud au mercato ? Tarrago n'y croit pas

Dans : OM, Mercato, Premier League.

Ce lundi soir, la chaîne L'Equipe diffusera une longue interview d'Olivier Giroud. L'occasion pour l'attaquant français d'Arsenal d'évoquer son avenir. Et Giroud a été très clair, la question se pose franchement de savoir s'il doit faire ses valises des Gunners lors du mercato d'hiver.

« Didier Deschamps m’a dit les choses qu’il avait à me dire, ce qui est tout à fait logique et ce que je comprends. Il veut que je joue davantage. Si je n’ai pas pu partir cet été, c’était par rapport aux opportunités que j’ai eues. Il ne fallait pas non plus partir pour partir. Mais c’est sûr qu’à terme, même en janvier, il va encore falloir que je me pose la question. Ce ne sera pas facile de trouver la bonne solution de prendre la bonne décision. Mais on étudiera les opportunités », y explique notamment Olivier Giroud.

Réalisateur de cet interview, Sébastien Tarrago a été interrogé ce lundi, avant la diffusion, sur les chances de voir Olivier Giroud rejoindre l’Olympique de Marseille au mercato d’hiver. « Franchement je n’y crois pas, a confié le journaliste de L’Equipe, sans dire si l'attaquant lui avait parlé précisément de l'OM. Et Tarrago donner sa position personnelle. Je ne suis pas non plus certain que ce serait un bon choix pour lui. Olivier Giroud aime plutôt le calme. »