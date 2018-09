OM : Giroud à l'OM ? Et si c'était lui le grand attaquant 2019

Dans : OM, Mercato, Premier League.

Après avoir recalé plusieurs fois l'Olympique de Marseille au cours des dernières saisons, Olivier Giroud a, cette fois-ci, ouvert la porte... en vue de l'année prochaine.

« L’OM est un club que j’ai supporté et qui me faisait rêver quand j’étais petit. Aujourd’hui, c’est un grand club français, mais je suis bien en Angleterre. Je suis très attaché à la Premier League ». Il y a quelques semaines, Olivier Giroud mettait un nouveau vent au club phocéen. En quête du fameux grantatakan pendant l'été, l'OM avait relancé le champion du monde. Mais comme il y a un an, le joueur de 32 ans a décidé de rester à Londres, à Chelsea après Arsenal. Mais en 2019, la donne pourrait bien changer en faveur du club olympien. En fin de contrat chez les Blues, où il n'est pas titulaire sous les ordres de Maurizio Sarri, l’avant-centre français n'exclut plus un retour en Ligue 1.

« Il me reste un an de contrat à Chelsea, plus un autre en option. Les dirigeants sont plutôt favorables à me l’offrir. L'OM ? Je n’exclus aucune possibilité pour l’avenir, on verra », a avoué, sur TF1, Giroud, qui ouvre donc la porte à une arrivée prochaine à l'OM. Mais pas sûr que ceci plaise vraiment à Jacques-Henri Eyraud...