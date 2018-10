OM : Gilles Favard déconseillait à l'OM de prolonger Rudi Garcia !

Dans : OM, Ligue 1.

Les dirigeants de l'Olympique de Marseille ont officialisé ce samedi la prolongation de contrat de Rudi Garcia, lequel est désormais lié jusqu'en 2021 avec le club phocéen. Mais pour Gilles Favard, les responsables marseillais font une énorme erreur en signant dès maintenant une prolongation avec Rudi Garcia.

Gilles Favard regrette le choix de l'OM avec Rudi Garcia

Et le consultant d'expliquer les motifs de son désaccord avec l'Olympique de Marseille. « Pourquoi le prolonger maintenant ? Ce monsieur a acheté pour 56ME lors du dernier mercato, plus l’année dernière Mitroglou qui est un four. Et on lui donne un blanc-seing dès le mois d’octobre, on le prolonge deux ans lui disant : « allez vas-y et l’année prochaine tu nous fais venir trois gamelles et on va les additionner ». L’OM avait le temps, il fallait voir au mois de mars où le club en est, si la mayonnaise reprend, s’il règle ses problèmes de vestiaire, de jeu, de résultats. Si c’est pour terminer quatrième et éliminé de la Coupe d’Europe, il y aura des discussions. Rudi Garcia est quand même un type qui gagne 4ME brut par an, c’est de l’argent. Si demain il s’arrête d’entraîner, il n’est pas smicard, je ne vais pas pleurer sur son compte. Si au mois de mars, c’est pas mal alors on lui remet un an. Le foot c’est pas la sécurité sociale non plus », a lancé, sur la chaîne L'Equipe, un Gilles Favard clairement pas convaincu que l'Olympique de Marseille soit dans le vrai avec cette décision.