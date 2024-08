OM ‍: Gigot s'en va, la Lazio a eu gain de cause

Dans : OM.

Par Adrien Guyot

Mis au placard par la direction de l’Olympique de Marseille et installé dans le loft avec d’autres membres de l’effectif, Samuel Gigot n’est plus désiré au club et ne s’entraîne plus avec le groupe professionnel en attendant de trouver une porte de sortie. A quelques heures de la fin du mercato, le défenseur central français de 30 ans, a trouvé preneur et s’est mis d’accord pour rejoindre la Lazio Rome d’après les informations du journaliste italien Gianluca Di Marzio. Il va signer un contrat de trois saisons avec le pensionnaire de Série A.