OM : Ghoulam à Marseille, Radonjic et Sanson à Naples ?

Dans : OM.

Si les rumeurs s'intensifient concernant la possible venue de Faouzi Ghoulam à l'OM lors de ce mercato d'hiver, du côté de Naples on voit deux joueurs marseillais signer l'été prochain.

Le mercato hivernal de l’Olympique de Marseille sera prudent, le club phocéen n’ayant ni les moyens ni l’intention de tout casser dans l’équilibre trouvé par André Villas-Boas. N’étant pas qualifié en Europe, l’OM n’a pas un calendrier démentiel à gérer et peut donc continuer comme cela, en croisant les doigts pour éviter les blessures. Mais la possible venue de Faouzi Ghoulam serait évidemment une bonne nouvelle, et depuis lundi ce dossier semble avoir pris du volume. Vu du côté de Naples, cette hypothèse d’un prêt avec option d’achat du défenseur napolitain, lequel n’était pas une priorité de Carlo Ancelotti et ne semble pas l’être plus pour Gennarro Gattuso.

Mais si le départ de l’international algérien de 28 ans ne fera pas pleurer les supporters de Naples, l’idée d’une opération avec l’Olympique de Marseille semble un peu plus les exciter. Car ce mardi, le site spécialisé AreaNapoli.it affirme que du côté du club italien on regarde de très près la possibilité de faire signer deux joueurs de l’OM lors du mercato estivale 2020. « L’axe Naples-Marseille pourrait également fonctionner avant juillet, le club italien pourrait tenter de mettre la main sur deux joueurs déjà suivis cette saison. Il s'agit du milieu de terrain Morgan Sanson et de l’attaquant Nemanja Radonjic, deux joueurs considérés comme non transférables avant l'été », explique Gianluca Vitale.